Сборная Казахстана по керлингу впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира

Казахстанские спортсмены вышли в плей-офф чемпионата мира по керлингу среди смешанных команд, который в эти дни проходит в шотландском Абердине, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В рамках квалификации казахстанские спортсмены выиграли у Финляндии, Кении, Германии, Уэльса, Украины. Единственное поражение перед заключительным матчем в группе Е отечественной сборной нанесла Швейцария.

Сегодня, 17 октября, Казахстан сыграет против Бельгии, после чего будет готовиться к встречам плей-офф.

Страну на мировом первенстве представляют Абылайхан Жузбай, Тилсимай Аллиярова, Айдос Аллияр, Мерей Тастемир.

Отметим, что ранее сборная Казахстана никогда не преодолевала квалификацию на чемпионате мира среди смешанных команд.

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