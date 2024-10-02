"Астана" потерпела разгромное поражение от самой титулованной российской команды

Баскетбольный клуб "Астана" потерпел поражение от московского ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Гости, являющиеся действующими чемпионами Единой лиги ВТБ6 выиграли все четыре четверти и одержали победу с общим счетом 93:48.

Самым результативным в составе хозяев стал американский легкий форвард Узодинма Утоми, который набрал 15 очков.

На старте нового сезона "Астана" проиграла все четыре матча. На данный момент столичная команда замыкает турнирную таблицу Единой лиги ВТБ.

В следующей встрече "Астана" 6 октября примет саратовский "Автодор".

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