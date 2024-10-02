Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Астана" потерпела разгромное поражение от самой титулованной российской команды

Опубликовано:

Американский баскетболист Узодинма Утоми
Узодинма Утоми. Фото: Пресс-служба БК "Астана"

Баскетбольный клуб "Астана" потерпел поражение от московского ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Гости, являющиеся действующими чемпионами Единой лиги ВТБ6 выиграли все четыре четверти и одержали победу с общим счетом 93:48.

Самым результативным в составе хозяев стал американский легкий форвард Узодинма Утоми, который набрал 15 очков.

На старте нового сезона "Астана" проиграла все четыре матча. На данный момент столичная команда замыкает турнирную таблицу Единой лиги ВТБ.

В следующей встрече "Астана" 6 октября примет саратовский "Автодор".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2168989-astana-poterpela-razgromnoe-porazhenie-ot-samoy-titulovannoy-rossiyskoy-komandy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie