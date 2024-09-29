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Сборная Бразилии обыграла Марокко и стала первым полуфиналистом ЧМ по футзалу

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Игроки сборной Бразилии по футзалу
Игроки сборной Бразилии по футзалу: Robertus Pudyanto - FIFA/FIFA via Getty Images

Сборная Бразилии одержала победу в рамках четвертьфинального матча чемпионата мира по фтузалу – 2024, который проходит в Узбекистане, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В 1/4 финала мирового первенства южноамериканская сборная встретилась со сборной Марокко. Матч завершился победой бразильцев со счетом 3:1.

Первый гол в данной игре забил Марсель на 11-й минуте, спустя шесть минут разрыв увеличил Леандро Лино, на 29-й минуте третий гол в ворота африканской команды забил Диего.

За пять минут до окончания матча единственный "гол престижа" со стороны марокканцев Отман Бумезу.

В полуфинале Бразилия сыграет с победителем встречи между командами Украины и Венесуэлы.

В 1/4 финала Казахстан сыграет с Аргентиной, матч состоится 30 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2167333-sbornaya-brazilii-obygrala-marokko-i-stala-pervym-polufinalistom-chm-po-futzalu/

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