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Казахстанский спортсмен стал чемпионом турнира по настольному теннису в Саудовской Аравии

Опубликовано:

Казахстанский игрок в настольный теннис Алан Курмангалиев
Алан Курмангалиев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Представитель сборной Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев выиграл золотую медаль турнира WTT Youth Contender в Саудовской Аравии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.

В городе Даммам (Саудовская Аравия) завершился международный юношеский турнир по настольному теннису WTT Youth Contender 2024.

17-летний казахстанский спортсмен Алан Курмангалиев завоевал на данных соревнованиях золотую медаль. Отечественный атлет стал лучшим в возрастной категории до 19 лет.

В рамках турнира он победил хозяев соревнований Муртадха Абу Абдуллу, Абдулала Алхамиса, Али Альтахера, спортсменов Индии Сарта Мишра, Джаша Моди, Анкура Бхаттачарджи. 

Напомним, в столице Казахстана с 6 по 13 октября впервые пройдет чемпионат Азии по настольному теннису, в котором от казахстанской сборной примет участие и Алан Курмангалиев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2166813-kazahstanskiy-sportsmen-stal-chempionom-turnira-po-nastolnomu-tennisu-v-saudovskoy-aravii/

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