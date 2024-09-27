Казахстанский спортсмен стал чемпионом турнира по настольному теннису в Саудовской Аравии

Представитель сборной Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев выиграл золотую медаль турнира WTT Youth Contender в Саудовской Аравии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.

В городе Даммам (Саудовская Аравия) завершился международный юношеский турнир по настольному теннису WTT Youth Contender 2024.

17-летний казахстанский спортсмен Алан Курмангалиев завоевал на данных соревнованиях золотую медаль. Отечественный атлет стал лучшим в возрастной категории до 19 лет.

В рамках турнира он победил хозяев соревнований Муртадха Абу Абдуллу, Абдулала Алхамиса, Али Альтахера, спортсменов Индии Сарта Мишра, Джаша Моди, Анкура Бхаттачарджи.

Напомним, в столице Казахстана с 6 по 13 октября впервые пройдет чемпионат Азии по настольному теннису, в котором от казахстанской сборной примет участие и Алан Курмангалиев.

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