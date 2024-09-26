"Астана" проиграла второй матч на старте нового сезона Единой лиги ВТБ

Баскетболисты казахстанской "Астаны" потерпели второе поражение в рамках нового регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

Столичная команда сыграла на выезде с "Локомотивом-Кубанью" из Краснодара. Матч завершился победой российской команды со счетом 127:84.

Хозяева установили клубный рекорд результативности. Кроме того, пока это самая крупная победа в новом сезоне Единой лиги ВТБ.

При этом самым результативным на площадке стал баскетболист "Астаны" Ти Джей Старкс. Американский разыгрывающий набрал 22 очка и отдал пять голевых передач.

Третий матч в новом сезоне "Астана" проведет 29 сентября на выезде. Соперником будет пермская "Парма".

Напомним, казахстанская команда осталась единственным участником Единой лиги ВТБ, который не представляет Россию.

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