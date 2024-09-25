"Очень сильные и опытные": капитан сборной Португалии – о команде Казахстана по футзалу

Капитан сборной Португалии по футзалу Жоао Матос в интервью Meta-ratings.kz поделился своим мнением о казахстанской команде в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира.

Капитан действующих чемпионов мира отметил ничью сборной Казахстана в первом матче группового этапа мундиаля-2024.

"Не видел их игры на этом турнире, не было времени. Но знаю точно, что Казахстан – очень сильная и опытная сборная. На последних крупных турнирах они показывали хорошие результаты. На этом чемпионате сыграли вничью с Испанией и до последнего боролись за первое место в группе, так что легко точно не будет.

Напомним, матч Португалия – Казахстан за выход в четвертьфинал ЧМ-2024 состоится 26 сентября в 20:00 по времени Астаны.

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