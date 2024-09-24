“Поддержка болельщиков будет нашим преимуществом”: Кака – о матче с Португалией в 1/8 финала ЧМ по футзалу

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака поделился мыслями о предстоящей игре с Португалией в рамках 1/8 финала чемпионата мира, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Напомним, матч Португалия – Казахстан состоится 26 сентября в 20:00 по времени Астаны. Встреча пройдет в Андижане (Узбекистан).

“Сейчас все идет по плану, занимаемся разбором матчей и психологической подготовкой.

Я чувствую, что мы играем в 1/8 финала чемпионата мира и это Португалия. Думаю, что перед нами будет очень организованная команда. Мы сделаем все для (построения прим. ред.) правильной тактики и подхода.

Когда мы были в Ташкенте, там был очень теплый прием, мы словно вернулись домой. Если у нас и будет какое-то преимущество в матче с Португалией – то это поддержка болельщиков”, – цитирует Кака пресс-служба КФФ.

Отметим, что португальская сборная является действующим чемпионом мира.

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