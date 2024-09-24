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“Поддержка болельщиков будет нашим преимуществом”: Кака – о матче с Португалией в 1/8 финала ЧМ по футзалу

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Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Кака
Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Кака. Фото: Angel Martinez - FIFA/FIFA via Getty Images

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака поделился мыслями о предстоящей игре с Португалией в рамках 1/8 финала чемпионата мира, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Напомним, матч Португалия – Казахстан состоится 26 сентября в 20:00 по времени Астаны. Встреча пройдет в Андижане (Узбекистан).

“Сейчас все идет по плану, занимаемся разбором матчей и психологической подготовкой.
Я чувствую, что мы играем в 1/8 финала чемпионата мира и это Португалия. Думаю, что перед нами будет очень организованная команда. Мы сделаем все для (построения прим. ред.) правильной тактики и подхода.
Когда мы были в Ташкенте, там был очень теплый прием, мы словно вернулись домой. Если у нас и будет какое-то преимущество в матче с Португалией – то это поддержка болельщиков”, – цитирует Кака пресс-служба КФФ.

Отметим, что португальская сборная является действующим чемпионом мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2165553-podderzhka-bolelshchikov-budet-nashim-preimushchestvom-trener-sbornoy-kazahstana-o-matche-s-portugaliey-v-1-8-finala-chm-po-futzalu/

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