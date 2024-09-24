Казахстанские стрелки выиграли четыре медали Кубка Азии в Алматинской области

Представители сборной Казахстана по стендовой стрельбе отметились четырьмя медалями на домашнем Кубке Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
В рамках соревнований состоялись финалы в дисциплине "трап".
Единственное золото сборной Казахстана принес Никита Моисеев. Он стал сильнейшим в мужском турнире среди юниоров.
В аналогичных соревнованиях среди взрослых Алишер Айсалбаев и Марк Почивалов выиграли серебряную и бронзовую награды соответственно. Выше казахстанцев на пьедестале оказался только Нассер Меклад из Кувейта, который побил мировой и азиатский рекорды.
В женском индивидуальном турнире среди взрослых спортсменок казахстанка Айжан Досмагамбетова показала третий результат и выиграла бронзовую медаль.
Кубок Азии, который принимает стрелковый клуб имени Александра Асанова в Алматинской области, продлится до 30 сентября включительно.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2165236-kazahstanskie-strelki-vyigrali-chetyre-medali-kubka-azii-v-almatinskoy-oblasti/