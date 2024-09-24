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Казахстанские стрелки выиграли четыре медали Кубка Азии в Алматинской области

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Казахстанский стрелок Никита Моисеев (в центре)
Никита Моисеев (в центре). Фото: Казахстанская федерация спортивной стрельбы

Представители сборной Казахстана по стендовой стрельбе отметились четырьмя медалями на домашнем Кубке Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В рамках соревнований состоялись финалы в дисциплине "трап".

Единственное золото сборной Казахстана принес Никита Моисеев. Он стал сильнейшим в мужском турнире среди юниоров.

В аналогичных соревнованиях среди взрослых Алишер Айсалбаев и Марк Почивалов выиграли серебряную и бронзовую награды соответственно. Выше казахстанцев на пьедестале оказался только Нассер Меклад из Кувейта, который побил мировой и азиатский рекорды.

В женском индивидуальном турнире среди взрослых спортсменок казахстанка Айжан Досмагамбетова показала третий результат и выиграла бронзовую медаль.

Кубок Азии, который принимает стрелковый клуб имени Александра Асанова в Алматинской области, продлится до 30 сентября включительно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2165236-kazahstanskie-strelki-vyigrali-chetyre-medali-kubka-azii-v-almatinskoy-oblasti/

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