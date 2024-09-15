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Казахстанские дзюдоисты завершили выступление на Гран-при в Хорватии с тремя медалями

Опубликовано:

Казахстанская дзюдоистка Акерке Рамазанова
Акерке Рамазанова: Официальный сайт Международной федерации дзюдо

В воскресенье все представители Казахстана завершили свои выступления в рамках турнира серии Гран-при в столице Хорватии Загребе, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Отечественная дзюдоистка Акерке Рамазанова стала последней представительницей страны, которая выступила на турнире. В стартовой схватке весовой категории свыше 78 килограммов ей удалось одержать победу над местной спортсменкой Марчелиной Вранжес.

Однако в поединке за выход в финал казахстанка уступила французской дзюдоистке Корали Хайе, после чего Рамазанова встретилась в утешительном раунде с представительницей Австрии Марией Хоэллварт. Эта схватка также завершилась поражением Акерке.

Таким образом, сборная Казахстана завершила выступление на турнире в Хорватии, завоевав две золотые и одну серебряную медали.

Награды высшей пробы в актив команды принесли Шерзод Давлатов (до 60 кг) и Жанарыс Рахметкали (до 66 кг), серебро завоевала Галия Тынбаева (до 48 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2161564-kazahstanskie-dzyudoisty-zavershili-vystuplenie-na-gran-pri-v-horvatii-s-tremya-medalyami/

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