Два казахстанских дзюдоиста стали чемпионами Гран-при в Хорватии

В первый соревновательный день Гран-при по дзюдо в Загребе представители сборной Казахстана выиграли три награды, в том числе два золота, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу определились медалисты в пяти весовых категориях. Мужская сборная Казахстана выиграла два золота.

Шерзод Давлатов стал чемпионом в весе до 60 килограммов. В финале он досрочно победил азербайджанца Ахмада Юсифова.

Жанарыс Рахметкали выиграл золото в категории до 66 килограммов. В решающей схватке он в дополнительное время одолел британца Майкла Фрайера.

До финала дошла и казахстанка Галия Тынбаева. Однако в борьбе за золото в весе до 48 килограммов она досрочно уступила японке Коге Вакане и стала серебряным призером.

Гран-при в столице Хорватии продлится до 15 сентября включительно.

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