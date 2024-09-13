Два казахстанских дзюдоиста стали чемпионами Гран-при в Хорватии

В первый соревновательный день Гран-при по дзюдо в Загребе представители сборной Казахстана выиграли три награды, в том числе два золота, передает корреспондент NUR.KZ.
В пятницу определились медалисты в пяти весовых категориях. Мужская сборная Казахстана выиграла два золота.
Шерзод Давлатов стал чемпионом в весе до 60 килограммов. В финале он досрочно победил азербайджанца Ахмада Юсифова.
Жанарыс Рахметкали выиграл золото в категории до 66 килограммов. В решающей схватке он в дополнительное время одолел британца Майкла Фрайера.
До финала дошла и казахстанка Галия Тынбаева. Однако в борьбе за золото в весе до 48 килограммов она досрочно уступила японке Коге Вакане и стала серебряным призером.
Гран-при в столице Хорватии продлится до 15 сентября включительно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2161260-dva-kazahstanskih-dzyudoista-stali-chempionami-gran-pri-v-horvatii/