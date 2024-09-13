Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Два казахстанских дзюдоиста стали чемпионами Гран-при в Хорватии

Опубликовано:

Казахстанский дзюдоист Жанарыс Рахметкали
Казахстанский дзюдоист Жанарыс Рахметкали: НОК РК

В первый соревновательный день Гран-при по дзюдо в Загребе представители сборной Казахстана выиграли три награды, в том числе два золота, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу определились медалисты в пяти весовых категориях. Мужская сборная Казахстана выиграла два золота.

Шерзод Давлатов стал чемпионом в весе до 60 килограммов. В финале он досрочно победил азербайджанца Ахмада Юсифова.

Жанарыс Рахметкали выиграл золото в категории до 66 килограммов. В решающей схватке он в дополнительное время одолел британца Майкла Фрайера.

До финала дошла и казахстанка Галия Тынбаева. Однако в борьбе за золото в весе до 48 килограммов она досрочно уступила японке Коге Вакане и стала серебряным призером.

Гран-при в столице Хорватии продлится до 15 сентября включительно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2161260-dva-kazahstanskih-dzyudoista-stali-chempionami-gran-pri-v-horvatii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie