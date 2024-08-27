Подарили посуду: "скандальный" подарок чемпионке из области Абай прокомментировали в акимате

В акимате Жарминского района области Абай высказались о подарке казахстанской чемпионке мира по пара-армрестлингу Зарине Примак - женщине подарили набор бокалов, передает NUR.KZ.

Недовольство среди пользователей вызвал подарок, который подарили чемпионке. В Instagram-аккаунте shar_kalasynyn_maselelery автор выложил снимок, на котором, по его словам, происходит вручение подарка, а рядом с чемпионкой сфотографировались заместитель акима Жарминского района, а также аким города Шар. Зарине подарили набор бокалов.

По словам автора, это - совместный подарок акимата и "Молодежного ресурсного центра".

В официальном профиле районного акимата в Instagram опровергли эту информацию.

"Данный подарок был вручен не от имени акимата Жарминского района, а от "Молодежного ресурсного центра" города Шар", - заявили в сторис представители акимата.

По информации Sports.kz, заместитель акима Жарминского района области Абай Райым Жолдасбекулы и директор Шарского городского "Молодежного ресурсного центра" Рауан Какимжанулы поздравили ее и вручили благодарственное письмо с подарком в виде набора бокалов.

Публикация на странице акимата в Instagram, как сообщает издание, собрала многочисленные комментарии неодобрительного характера.

Отметим, что в настоящее время она удалена.

Комментарий акимата. Скриншот: instagram.com/jarma_audanynyn_akimdigi

По информации управления физической культуры и спорта ВКО, Примак Зарина Ломэйевна - МСМК РК по армрестлингу, чемпионка Мира по армрестлингу среди юниоров, молодежи, мастеров и пара-армрестлингу 2019 года (Румыния).

Чемпионка XIX Чемпионата Азии по армрестлингу среди юниоров, молодежи, мастеров и пара-армрестлингу 2021 года (Алматинская область), чемпионка Казахстана по армрестлингу среди юниоров, молодежи, мастеров и пара-армрестлингу 2021 года (в Талгаре).

Является членом национальной сборной РК.