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Подарили посуду: "скандальный" подарок чемпионке из области Абай прокомментировали в акимате

Опубликовано:

Зарина Примак
Зарина Примак. Фото: instagram.com/jarma_audanynyn_akimdigi

В акимате Жарминского района области Абай высказались о подарке казахстанской чемпионке мира по пара-армрестлингу Зарине Примак - женщине подарили набор бокалов, передает NUR.KZ.

Недовольство среди пользователей вызвал подарок, который подарили чемпионке. В Instagram-аккаунте shar_kalasynyn_maselelery автор выложил снимок, на котором, по его словам, происходит вручение подарка, а рядом с чемпионкой сфотографировались заместитель акима Жарминского района, а также аким города Шар. Зарине подарили набор бокалов.

По словам автора, это - совместный подарок акимата и "Молодежного ресурсного центра".

В официальном профиле районного акимата в Instagram опровергли эту информацию.

"Данный подарок был вручен не от имени акимата Жарминского района, а от "Молодежного ресурсного центра" города Шар", - заявили в сторис представители акимата.

По информации Sports.kz, заместитель акима Жарминского района области Абай Райым Жолдасбекулы и директор Шарского городского "Молодежного ресурсного центра" Рауан Какимжанулы поздравили ее и вручили благодарственное письмо с подарком в виде набора бокалов.

Публикация на странице акимата в Instagram, как сообщает издание, собрала многочисленные комментарии неодобрительного характера.

Отметим, что в настоящее время она удалена.

Комментарий акимата
Комментарий акимата. Скриншот: instagram.com/jarma_audanynyn_akimdigi

По информации управления физической культуры и спорта ВКО, Примак Зарина Ломэйевна - МСМК РК по армрестлингу, чемпионка Мира по армрестлингу среди юниоров, молодежи, мастеров и пара-армрестлингу 2019 года (Румыния).

Чемпионка XIX Чемпионата Азии по армрестлингу среди юниоров, молодежи, мастеров и пара-армрестлингу 2021 года (Алматинская область), чемпионка Казахстана по армрестлингу среди юниоров, молодежи, мастеров и пара-армрестлингу 2021 года (в Талгаре).

Является членом национальной сборной РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2154045-podarili-posudu-skandalnyy-podarok-chempionke-iz-oblasti-abay-prokommentirovali-v-akimate/

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