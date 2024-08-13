Игра настоящих батыров: как человек-гора из Казахстана готовится победить в аударыспак

В сентябре в Астане пройдут Всемирные игры кочевников, среди которых - национальная казахская игра аударыспак. Как проходит подготовка команды по аударыспак, узнал корреспондент NUR.KZ.

К масштабному мероприятию команда начала готовиться недавно - 6 августа. Лагерь участников расположился в Алматинской области, здесь проходит вся учебно-подготовительная программа.

Сами спортсмены отмечают, что для них в комплексе созданы все условия для комфортного проживания. Будни загружены подготовкой – тренировки длятся по два часа и проводятся три раза в день: рано утром, в обед и вечером.

Главный тренер сборной Жанбатыр Бекмусаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"12 спортсменов в шести весовых категориях из нашей сборной представят Казахстан в соревнованиях по аударыспаку. Среди них - международные мастера спорта, чемпионы Азии, двукратные чемпионы мира, 9-кратные чемпионы РК.

Спортсмены в нашей команде принимают участие с 23 лет, самому старшему среди них 40 лет. Очень надеемся и рассчитываем на то, что покажем хорошие результаты и завоюем первое место", - говорит главный тренер сборной Жанбатыр Бекмусаев.

Аударыспак, или Ат үстіндегі күрес, – вид казахской народной борьбы всадников на лошадях. Поединок проводится на круглой площадке диаметром 15 метров. Один борец выходит с красным поясом, второй – с синим. Побеждает тот, кто полностью "сорвет" соперника с лошади. Для участия в игре выбирают сильных, выносливых, резвых - как спортсменов, так и лошадей.

Аударыспак. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сырым Избасаров – самый титулованный спортсмен, капитан сборной. Он выступает в весовой категории 100 кг. На его счету 13 побед в Чемпионате Казахстана, он трехкратный чемпион Азии, мастер спорта международного класса и чемпион мира.

Сырым Избасаров. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Я занимаюсь конным спортом с 2008 года. Начинал с кокпара, параллельно подключил и аударыспак. Мне очень понравился этот вид спорта и я решил заниматься им усердно. В нашей команде собрались все самые сильные спортсмены со всего Казахстана.

Готовимся очень серьезно, думаю, у нас есть все шансы на первое место. Главными соперниками для нас являются спортсмены из Кыргызстана, они выступают на высоком уровне", - рассказывает Сырым.

Другого спортсмена, Биржана Косалиева, называют человеком-горой. Вот уже 14 лет он занимается борьбой на лошадях. Сегодня он – чемпион РК, Кубка Азии, победитель Игр кочевников.

Биржан Косалиев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Аударыспак – игра настоящих батыров. Здесь нужна выносливость, сила и уверенность. Именно этим меня и зацепил этот вид спорта. Бывают и сложности, нужно запастись терпением.

Вырос я в ауле, занимался кокпаром, затем старшие позвали в аударыспак. В будущем планирую стать тренером и учить молодых ребят", - поделился спортсмен.

Отметим, Пятые Всемирные игры кочевников пройдут с 8 по 14 сентября в столице Казахстана.