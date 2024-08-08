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5-е Всемирные игры кочевников: столичные кокпаристы провели мастер-класс

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Кокпар в Астане
Кокпар в Талапкере. Фото: сайт акимата Астаны

В селе Талапкер под Астаной организовали кокпар, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Одним из главных спортивных соревнований для Казахстана в 2024 году стала парижская Олимпиада, после нее самыми значимыми станут V Всемирные игры кочевников. На международный турнир в Астане приедут спортсмены из 89 стран мира.

Для популяризации среди общественности события, до которого остался месяц, во всех регионах страны создана группа "Караван единства". В эту группу вошли 10 специально отобранных деятелей спорта, журналистов. Сегодня в целях популяризации спорта, входящего в программу Игр кочевников, провели мастер-класс по кокпару.

"Кокпар - национальный вид спорта, восходящий к древним казахским временам. XXI век совпал с периодом глобализации, наши национальные традиции постепенно забываются. Большое значение имеют и V Всемирные игры кочевников, которые впервые организуются осенью. Если для некоторых людей - это всего лишь гонка за призовые, для нас, я считаю, это не просто возрождение традиций наших предков, пересказ будущим поколениям, а демонстрация их на практике. Не будем ограничиваться этим. В ближайшие дни будут проведены мастер-классы по верховой езде, асык ату и другим видам спорта", - сказал тренер Астаны по кокпару Ерлан Канапин.

Отметим, что Всемирные игры кочевников, стартовавшие в 2017 году, пройдут в столице с 8 по 13 сентября. Также во всех регионах страны организуется проект "Караван единства".

"Караван единства", созданный на основе культуры кочевников, позволит ощутить 5-е Всемирные игры кочевников в масштабах республики, говорят организаторы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2146473-5-e-vsemirnye-igry-kochevnikov-stolichnye-kokparisty-proveli-master-klass/

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