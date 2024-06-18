Сборная Казахстана завоевала 30 медалей на чемпионате Азии

Казахстанская команда отметилась 30-ю медалями на континентальном первенстве по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и юниоров, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В тайском Районге завершился чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. Медали разыгрывались среди юниоров и молодежи.

Казахстанские спортсмены успешно выступили на континентальном турнире. Команда завершила континентальное первенство с 30 наградами.

В активе наших гребцов 11 золотых, семь серебряных и 12 бронзовых медалей.

Всего в турнире приняли участие атлеты из 17 стран.

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