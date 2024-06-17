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Международный турнир по дзюдо пройдет в Астане

Опубликовано:

дзюдо
дзюдо. Фото: Дирекция развития спорта

Столица Казахстана 22 июня станет центром лучших молодых дзюдоистов со всего мира на турнире, посвященному памяти Данияра Макишева, передает NUR.KZ со ссылкой на релиз пресс-службы Федерации дзюдо РК.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 150 дзюдоистов из Казахстана, Кыргызстана, России, Беларуси и Узбекистана. 

Турнир пройдет среди участников до 20 лет в семи весовых категориях. Сильнейших участники определят между собой в дивизионах до 60, 66, 73, 81, 90, 100 и свыше 100 килограммов.

Важно отметить, что данное соревнование является подготовительным этапом для молодежной сборной Казахстана перед чемпионатом мира.

Международный турнир пройдет в спортивном комплексе "Beeline Arena".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2118756-mezhdunarodnyy-turnir-po-dzyudo-proydet-v-astane/

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