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Официально: в фигурном катании разрешили сальто на соревнованиях

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Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа
Адам Сяо Хим Фа. Фото: Joosep Martinson/International Skating Union via Getty Images

Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил исполнение сальто на официальных соревнованиях по фигурному катанию, передает NUR.KZ со ссылкой на документ организации.

ISU провел конгресс в Лас-Вегасе, где обсуждались возможные реформы в этом виде спорта. Предложение о разрешении сальто вынес технический комитет организации.

Оно было принято большинством голосов в рамках поправок к правилам. Элемент разрешат на официальных соревнованиях уже со следующего сезона.

"Прыжки сальто очень зрелищны, и в настоящее время нелогично включать их в число запрещенных", — говорится в мотивировочной части.

По прежним правилам исполнение сальто наказывалось двумя штрафными баллами. При этом в минувшем сезоне французский фигурист Адам Сяо Хим Фа регулярно демонстрировал этот элемент в своих прокатах, несмотря на санкции. Чемпион Европы заявлял, что таким образом хочет мотивировать ISU разрешить сальто на соревнованиях.

Кроме того, была принята поправка о сокращении количества прыжковых элементов в произвольной программы в одиночном катании с семи до шести. Это произойдет благодаря исключению одного из трех ранее допустимых каскадов.

Однако данное изменение вызвало широкую дискуссию, поэтому внедрить его планируется уже после следующей зимней Олимпиады — начиная с сезона 2026/27.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2117505-oficialno-v-figurnom-katanii-razreshili-salto-na-sorevnovaniyah/

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