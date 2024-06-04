Казахстан одержал первую победу на международном азиатском турнире

Мужская сборная Казахстана по волейболу одержала первую победу в рамках турнира "Кубок Вызова АВК", который проходит в Мадинат-Иса (Бахрейн), передает корреспондент NUR.KZ.

Отметим, что данный турнир станет единственным для казахстанской сборной в азиатском регионе, за исключением соревнований для стран Центральной Азии.

Казахстанские волейболисты сыграли второй матч в рамках этого старта. В дебютной игре (3 июня) сборная со счетом 0:3 уступила представителям национальной команды Пакистана.

Сегодня соперником Казахстана выступила мужская сборная Таиланда. Матч завершился победой наших соотечественников. В напряженной игре им удалось обыграть оппонентов со счетом 3:2 (25-21, 22-25, 25-23, 19-25, 15-13 по сетам).

Напомним, в мае женская команда Казахстана завоевала серебряные медали в женских соревнованиях данного турнира.

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