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Сборная Казахстана со счетом 0:64 проиграла первый матч на чемпионате Азии

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Матч женских сборных Казахстана и Японии по регби
Матч сборных Казахстана и Японии по регби. Фото: Пресс-служба Asia Rugby

Женская сборная Казахстана по регби с разгромного поражения стартовала на чемпионате Азии 2024 года, который принимает Гонконг, передает корреспондент NUR.KZ.

Первым соперником представительниц республики стала команда Японии. Казахстанки проиграли со счетом 0:64.

Также в чемпионате Азии участвует сборная Гонконга, которая ранее уступила японкам (12:29). Две победы позволили команде Японии выиграть чемпионат Азии и квалифицироваться на Кубок мира по регби 2025 года.

Сборная Казахстана завершит турнир матчем с представительницами Гонконга. Встреча состоится 1 июня. Команда, которая одержит победу в этой игре, получит возможность оспорить путевку на Кубок мира в специальном отборочном турнире.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2107785-sbornaya-kazahstana-so-schetom-0-64-proigrala-pervyy-match-na-chempionate-azii/

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