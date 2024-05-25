Сборная Казахстана стала призером домашнего Кубка Азии

Мужская сборная Казахстана по индор-хоккею выиграла бронзовые медали домашнего Кубка Азии, который принимал Талдыкорган, передает корреспондент NUR.KZ.

Заключительные встречи турнира прошли в субботу. В матче за третье место казахстанцы соперничали со сборной Таиланда.

В этой игре хозяева соревнований одержали победу со счетом 7:2. Пента-трик оформил Аман Елубаев, еще по мячу забросили Тилек Узбек и Еркебулан Дюсебеков.

Таким образом, мужская сборная Казахстана шестой раз подряд стала призером Кубка Азии по индор-хоккею. Ранее команда дважды забирала бронзу и трижды — серебро.

Чемпионом турнира в Талдыкоргане стала сборная Ирана, которая получала титул в девяти из десяти розыгрышей. В финале эта команда одержала победу со счетом 7:1 над Малайзией — триумфаторами прошлого Кубка Азии.

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