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Стало известно, кто выступит на международном турнире по дзюдо в Астане

Опубликовано:

Елдос Сметов
Елдос Сметов. Фото: olympic.kz

Для участия в турнире, который является последним лицензионном этапом Grand Slam в преддверии Олимпийских игр Париж-2024, зарегистрировались 519 спортсменов из 92 стран, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

На татами выступит легенда мира дзюдо, трехкратный олимпийский чемпион и 12-кратный чемпион мира Тедди Ринер (Франция), а также победители и призеры Олимпийских игр Акира Соне (Япония), Рафаэля Сильва (Бразилия), Баул Ан (Южная Корея), чемпионы и призеры чемпионата мира Криста Дегучи (Канада), Тсогтбаатар Цендочшир (Монголия), Джордж Фонсека (Португалия), Ван Т Енд Ноел (Нидерланды), Валид Кьяр (Франция), Тацуру Саито (Япония), победители Grand Slam Достон Розиев (Узбекистан), Элиос Манци (Италия), Барух Шмаилов (Израиль), Кубанычбек Айбекуулу (Кыргызстан). 

Напомним, наша страна в качестве принимающей стороны имеет право выдвинуть максимальное количество спортсменов – по четыре в каждой весовой категории. Честь Казахстана будут защищать спортсмены во главе двукратного призера Олимпийских игр Елдоса Сметова, чемпиона Grand Slam Магжана Шамшадина, серебряного призера чемпионата мира Гусмана Кыргызбаева и призера Гран-при Галии Тынбаевой.

По итогам этого соревнования, согласно правилам IJF, очки в мировом и олимпийском рейтингах будут распределены между победителями и призёрами турнира. В частности, за 1 место будет начислено 1000 очков, за 2 место – 700 и за 3 место – 500 очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2097071-stalo-izvestno-kto-vystupit-na-mezhdunarodnom-turnire-po-dzyudo-v-astane/

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