Впервые в истории казахская спортсменка будет покорять вершину Эверест: подробности

Казахстанская команда альпинистов в рамках спортивно-патриотической экспедиции "Kazakh Everest Team" планирует совершить восхождение на Эверест. В составе коллектива будет Анар Бурашева, которая хочет стать первой женщиной-казашкой, кому удалось это сделать, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Возглавляет экспедицию известный казахстанский альпинист Максут Жумаев, который за время своей карьеры покорил все 14 восьмитысячников. Всего в группе семь человек. Анар Бурашева является единственной женщиной.

В данный момент команда проводит заключительную подготовку перед финальным штурмом вершины. Не так давно альпинисты для акклиматизации покорили один из шеститысячников Гималаев. Теперь им осталось подняться на третий высотный лагерь, после чего начнется покорение Эвереста.

"Хотелось бы, чтобы Анара стала для всех девушек примером, чтобы показала, что все возможно. Также хотелось бы этим восхождением поддержать всех наших спортсменов, наших олимпийцев в их трудном и почетном пути",- заявил Жумаев.

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