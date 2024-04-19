Казахстанский гимнаст завоевал золото этапа Кубка мира

Представитель национальной сборной Казахстана по гимнастике Милад Карими завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира в Дохе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.

В столице Катара Дохе проходит заключительный этап Кубка мира по спортивной гимнастике. В финале вольных упражнений выступили два казахстанских гимнаста. Лидер сборной Милад Карими стал победителем соревнований. Его результат - 14.766.

Другой представитель национальной сборной Дмитрий Патанин бронзовым призером. В его копилке 14.500 баллов. Второе место на медальном пьедестале занял британский спортсмен Люк Уатхаус. В его активе 14.566 очков.

Напомним, что Карими завтра выступит еще в финалах упражнений на перекладине и параллельных брусьях.

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