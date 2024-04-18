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Стало известно расписание лицензионного турнира по борьбе

Опубликовано:

Казахстанский борец Ибрагим Магомадов
Казахстанский борец Ибрагим Магомадов: НОК РК

В столице Кыргызстана Бишкеке стартует турнир по борьбе за путевки на Летние Олимпийские игры в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Завтра, 19 апреля, в Бишкеке стартует лицензионный азиатский отборочный турнир по видам борьбы. Национальная сборная Казахстана поборется за путевки на Олимпиаду во всех трех видах.

Полное расписание лицензионного турнира:

19 апреля

Вольная борьба: до 57, 65, 74, 86, 97, 125 килограммов

09:30- дневная сессия

17:00 - финальный блок

20 апреля

Женская борьба: до 50, 53, 57, 62, 68, 76 килограммов

09:30- дневная сессия

17:00 - финальный блок

21 апреля

Греко-римская борьба: до 60, 67, 77, 87, 97, 130 килограммов

09:30- дневная сессия

17:00 - финальный блок

Напомним, на данный момент среди казахстанских борцов только представитель греко-римской борьбы Нурсултан Турсынов, выступающий в весовой категории до 87 килограммов, завоевал лицензию на ОИ-2024.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2087105-stalo-izvestno-raspisanie-litsenzionnogo-turnira-po-borbe/

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