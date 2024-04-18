Стало известно расписание лицензионного турнира по борьбе

В столице Кыргызстана Бишкеке стартует турнир по борьбе за путевки на Летние Олимпийские игры в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Завтра, 19 апреля, в Бишкеке стартует лицензионный азиатский отборочный турнир по видам борьбы. Национальная сборная Казахстана поборется за путевки на Олимпиаду во всех трех видах.
Полное расписание лицензионного турнира:
19 апреля
Вольная борьба: до 57, 65, 74, 86, 97, 125 килограммов
09:30- дневная сессия
17:00 - финальный блок
20 апреля
Женская борьба: до 50, 53, 57, 62, 68, 76 килограммов
09:30- дневная сессия
17:00 - финальный блок
21 апреля
Греко-римская борьба: до 60, 67, 77, 87, 97, 130 килограммов
09:30- дневная сессия
17:00 - финальный блок
Напомним, на данный момент среди казахстанских борцов только представитель греко-римской борьбы Нурсултан Турсынов, выступающий в весовой категории до 87 килограммов, завоевал лицензию на ОИ-2024.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2087105-stalo-izvestno-raspisanie-litsenzionnogo-turnira-po-borbe/