Казахстанские спортсмены вышли в финал лицензионного турнира

Четыре казахстанских гимнаста вышли в финал лицензионного этапа Кубка мира в катарской Дохе, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальной олимпийский комитет.
В столице Катара Дохе стартовал лицензионный этап Кубка мира по спортивной гимнастике. В финал данных соревнований вышли четыре представителя национальной сборной команды Казахстана.
В упражнениях на коне в финал пробился казахстанец Нариман Курбанов. Спортсмен в квалификации показал второй результат. Отметим, что атлет бьется за олимпийскую лицензию.
Другие представители казахстанской команды Милад Карими и Дмитрий Патанин поборются за награды в вольных упражнениях. От женской сборной Аида Бауыржанова с седьмым результатом вышла в финал в опорном прыжке.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2087078-kazahstanskie-sportsmeny-vyshli-v-final-litsenzionnogo-turnira/