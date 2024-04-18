Казахстанские спортсмены вышли в финал лицензионного турнира

Четыре казахстанских гимнаста вышли в финал лицензионного этапа Кубка мира в катарской Дохе, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальной олимпийский комитет.

В столице Катара Дохе стартовал лицензионный этап Кубка мира по спортивной гимнастике. В финал данных соревнований вышли четыре представителя национальной сборной команды Казахстана.

В упражнениях на коне в финал пробился казахстанец Нариман Курбанов. Спортсмен в квалификации показал второй результат. Отметим, что атлет бьется за олимпийскую лицензию.

Другие представители казахстанской команды Милад Карими и Дмитрий Патанин поборются за награды в вольных упражнениях. От женской сборной Аида Бауыржанова с седьмым результатом вышла в финал в опорном прыжке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.