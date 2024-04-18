Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанские спортсмены вышли в финал лицензионного турнира

Опубликовано:

Милад Карими
Милад Карими. Фото: olympik.kz

Четыре казахстанских гимнаста вышли в финал лицензионного этапа Кубка мира в катарской Дохе, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальной олимпийский комитет.

В столице Катара Дохе стартовал лицензионный этап Кубка мира по спортивной гимнастике. В финал данных соревнований вышли четыре представителя национальной сборной команды Казахстана.

В упражнениях на коне в финал пробился казахстанец Нариман Курбанов. Спортсмен в квалификации показал второй результат. Отметим, что атлет бьется за олимпийскую лицензию.

Другие представители казахстанской команды Милад Карими и Дмитрий Патанин поборются за награды в вольных упражнениях. От женской сборной Аида Бауыржанова с седьмым результатом вышла в финал в опорном прыжке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2087078-kazahstanskie-sportsmeny-vyshli-v-final-litsenzionnogo-turnira/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.