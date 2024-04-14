Казахстан завоевал три медали на чемпионате Азии по современному пятиборью

Национальная сборная Казахстана по современному пятиборью успешно выступила на чемпионате Азии в южнокорейском городе Хвасоне, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.
Спортсменам национальной казахстанской команды удалось завоевать на континентальном первенстве сразу три награды. Среди мужчин, казахстанец Темирлан Абдраимов показал третий результат и стал обладателем бронзовой медали.
В командный соревнованиях сборную Казахстана также ждал успех. Мужская команда пришла к финишу второй и отметилась серебряной наградой. Женская казахстанская сборная зафиксировала третий результат и также пополнила копилку команды медалью бронзового отлива.
Напомним, современное пятиборье включает в себя пять дисциплин: конкур, фехтование, стрельба, бег и плавание.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2084528-kazahstan-zavoeval-tri-medali-na-chempionate-azii-po-sovremennomu-pyatiboryu/