Казахстан завоевал три медали на чемпионате Азии по современному пятиборью

Национальная сборная Казахстана по современному пятиборью успешно выступила на чемпионате Азии в южнокорейском городе Хвасоне, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсменам национальной казахстанской команды удалось завоевать на континентальном первенстве сразу три награды. Среди мужчин, казахстанец Темирлан Абдраимов показал третий результат и стал обладателем бронзовой медали.

В командный соревнованиях сборную Казахстана также ждал успех. Мужская команда пришла к финишу второй и отметилась серебряной наградой. Женская казахстанская сборная зафиксировала третий результат и также пополнила копилку команды медалью бронзового отлива.

Напомним, современное пятиборье включает в себя пять дисциплин: конкур, фехтование, стрельба, бег и плавание.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.