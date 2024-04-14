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Три казахстанских спортсменки вышли в полуфинал чемпионата Азии по борьбе

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Анастасия Панасович - сборная Казахстана по женской борьбе
Анастасия Панасович - сборная Казахстана по женской борьбе. Фото: olympic.kz

На чемпионате Азии по видам борьбы, который в эти дни проходит в Бишкеке (Кыргызстан), сразу три представительницы сборной Казахстана вышли в полуфинал, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В весовой категории до 57 килограммов казахстанка Лаура Алмагамбетова в четвертьфинале оказалась сильнее южнокорейской спортсменки Боген Ким Схватка завершилась со счетом - 8:0.

Другая казахстанская спортсменка, Ирина Казюлина стала полуфиналисткой в весе до 65 килограммов. В четвертьфинале казахстанка выиграла у представительницы Узбекистана Диноры Рустамовой со счетом 4-3.

Еще одна представительница сборной Казахстана по женской борьбе, Анастасия Панасович также поборется за выход в финал в весе до 72 килограммов. На своем пути, в четвертьфинале она победила спортсменку из Южной Корее Джисьен Ли. Поединок завершился со счетом - 3:2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2084507-tri-kazahstanskih-sportsmenki-vyshli-v-polufinal-chempionata-azii-po-borbe/

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