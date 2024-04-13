Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанка стала призером чемпионата Азии по борьбе, несмотря на кровотечение

Опубликовано:

Казахстанская девушка-борец Диана Каюмова
Диана Каюмова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

В субботу в Бишкеке продолжился чемпионат Азии по видам борьбы. В третий день соревнований первую медаль женской сборной Казахстана принесла Диана Каюмова, передает NUR.KZ.

25-летняя спортсменка не смогла выйти в финал в весовой категории до 59 килограммов, но добилась успеха в поединке за бронзу. В медальной схватке Каюмова победила индианку Пушпу Ядав со счетом 11:8.

Решающий бросок казахстанка провела на последней минуте. В результате у нее открылось кровотечение из-за разбитой губы, но после паузы Каюмова смогла продолжить противостояние. Представительница республики впервые выиграла медаль чемпионата Азии.

Еще две казахстанки уступили в схватках за бронзу. Зульфия Яхьярова в категории до 55 килограммов потерпела поражение от кыргызстанки Арууке Кадырбек кызы со счетом 3:5. Альбина Каиргельдинова в весе до 68 килограммов на туше проиграла другой кыргызстанке Гульнуре Таштанбековой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2084288-kazahstanka-vyigrala-medal-chempionata-azii-po-borbe-nesmotrya-na-krovotechenie/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.