Казахстанка стала призером чемпионата Азии по борьбе, несмотря на кровотечение

В субботу в Бишкеке продолжился чемпионат Азии по видам борьбы. В третий день соревнований первую медаль женской сборной Казахстана принесла Диана Каюмова, передает NUR.KZ.

25-летняя спортсменка не смогла выйти в финал в весовой категории до 59 килограммов, но добилась успеха в поединке за бронзу. В медальной схватке Каюмова победила индианку Пушпу Ядав со счетом 11:8.

Решающий бросок казахстанка провела на последней минуте. В результате у нее открылось кровотечение из-за разбитой губы, но после паузы Каюмова смогла продолжить противостояние. Представительница республики впервые выиграла медаль чемпионата Азии.

Еще две казахстанки уступили в схватках за бронзу. Зульфия Яхьярова в категории до 55 килограммов потерпела поражение от кыргызстанки Арууке Кадырбек кызы со счетом 3:5. Альбина Каиргельдинова в весе до 68 килограммов на туше проиграла другой кыргызстанке Гульнуре Таштанбековой.

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