Американский легионер "Астаны" перешел в другую команду

Американский защитник столичного баскетбольного клуба "Астана" Карвел Андерсон продолжит карьеру в "Локомотиве-Кубани", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу казахстанской команды.
Согласно условиям соглашения, столичный клуб получит финансовую компенсацию за переход.
Всего Карвел Андерсон провел за "Астану" 39 матчей в Единой лиге ВТБ, в среднем набирая 16,1 очка, совершая 2,7 подбора и 2,7 результативные передачи за игру. Также он стал одним из четырех игроков казахстанского клуба, принявших участие в Матче звезд, и побил рекорд Алексея Шведа по попаданиям трехочковых за сезон лиги.
Прошлым летом Андерсон внес большой вклад в завоевание казахстанской командой бронзовых медалей "Финала восьми" Западно-Азиатской Суперлиги.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2083895-amerikanskiy-legioner-astany-pereshel-v-druguyu-komandu/