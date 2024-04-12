Американский легионер "Астаны" перешел в другую команду

Американский защитник столичного баскетбольного клуба "Астана" Карвел Андерсон продолжит карьеру в "Локомотиве-Кубани", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу казахстанской команды.

Согласно условиям соглашения, столичный клуб получит финансовую компенсацию за переход.

Всего Карвел Андерсон провел за "Астану" 39 матчей в Единой лиге ВТБ, в среднем набирая 16,1 очка, совершая 2,7 подбора и 2,7 результативные передачи за игру. Также он стал одним из четырех игроков казахстанского клуба, принявших участие в Матче звезд, и побил рекорд Алексея Шведа по попаданиям трехочковых за сезон лиги.

Прошлым летом Андерсон внес большой вклад в завоевание казахстанской командой бронзовых медалей "Финала восьми" Западно-Азиатской Суперлиги.

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