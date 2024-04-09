Казахстан завоевал четыре медали на международном турнире в Испании

Казахстанские таэквондисты отметились четырьмя медалями на международном турнире в Испании, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Мужская команда Казахстана по таеквондо заняла третье место в общем зачете турнира в Испании. Казахстанские таэквондисты завоевали четыре медали.

Золотыми наградами отметились представители национальной сборной в весовой категории до 54 килограммов Азрет Дуйсенбек и Нурлан Мырзабае в весе до 87 килограммов.

Другой казахстанский таэквондист Абдурахмон Марипов, выступающий в весовой категории до 74 килограммов, показал второй результат, а Жавовирхон Исламов в весе до 58 килограммов завершил турнир с бронзовой медалью.

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