"Астана" продолжает серию поражений в Единой лиге ВТБ

Баскетболисты столичного клуба "Астана" проиграли в выездном матче "Уралмашу" в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает NUR.KZ.
В первой и второй четвертях подопечные Фотиаса Такианоса полностью проиграли. В третьем игровом отрезке тренерский штаб пересмотрел игру и минимально изменить счет в пользу казахстанского коллектива. В заключительном периоде "Уралмаш" закрепил свое преимущество. Итоговый счет - 79:87 в пользу соперников.
Таким образом «Астана» потерпела шестое поражение подряд.
Самым результативным среди астанинцев стал Карвел Андерсон, который набрал 27 очков. Маркелл Джонсон — записал в свой актив 19 баллов, другие легионеры Дэвин Дэвис и Джордан Скиппер-Браун отметились 11-ю очками.
Следующая встреча пройдет 11 апреля «Астана» на выезде с МБА.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2080427-astana-prodolzhaet-seriyu-porazheniy-v-edinoy-lige-vtb/