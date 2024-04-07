"Астана" продолжает серию поражений в Единой лиге ВТБ

Баскетболисты столичного клуба "Астана" проиграли в выездном матче "Уралмашу" в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает NUR.KZ.

В первой и второй четвертях подопечные Фотиаса Такианоса полностью проиграли. В третьем игровом отрезке тренерский штаб пересмотрел игру и минимально изменить счет в пользу казахстанского коллектива. В заключительном периоде "Уралмаш" закрепил свое преимущество. Итоговый счет - 79:87 в пользу соперников.

Таким образом «Астана» потерпела шестое поражение подряд.

Самым результативным среди астанинцев стал Карвел Андерсон, который набрал 27 очков. Маркелл Джонсон — записал в свой актив 19 баллов, другие легионеры Дэвин Дэвис и Джордан Скиппер-Браун отметились 11-ю очками.

Следующая встреча пройдет 11 апреля «Астана» на выезде с МБА.

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