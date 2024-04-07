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Трехкратный чемпион мира выиграл очередной Гран-при

Опубликовано:

Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен. Фото: instagram.com / f1

В Японии завершился очередной этап чемпионата "Формулы-1", в котором победителем стал нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен, передает NUR.KZ.

В квалификации в субботу трехкратный чемпион мира взял "pole-позицию", что позволило ему стартовать с первого места в основной гонке. По ходу заезда Ферстаппен уверенно держал лидерство и ожидаемо пришел к финишу первым.

Вторым финишировал другой пилот "Ред Булла" мексиканец Серхио Перез. Третьим на подиуме стал победитель прошлого Гран-при в Австралии, гонщик "Феррари" испанец Карлос Сайнс.

По ходу заезда также случилась авария, в результате которой столкнулся австралийский пилот команды "РБ" Даниэль Риккардо и тайско-британский водитель "Уильямс" Алекс Албон. После инцидента были объявлены красные флаги и гонка началась заново с сохранением текущих позиций. Пилоты в аварии не пострадали.

Следующая гонка "Формулы-1" пройдет в Китае на гоночной трассе в Шанхае с 19 по 21 апреля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2080343-trehkratnyy-chempion-mira-vyigral-ocherednoe-gran-pri/

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