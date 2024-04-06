Казахстанский синхронист выиграл медаль Кубка мира

На этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Пекине завершился второй соревновательный день. Третью медаль сборной Казахстана принес Виктор Друзин, передает NUR.KZ.

В субботу на турнире было разыграно четыре комплекта наград. Друзин выиграл бронзу в произвольной программе мужских индивидуальных соревнований. 17-летний спортсмен набрал 161,5771 балла и уступил только соперникам из Италии и Испании.

В технической программе женских дуэтов казахстанки Арина Пушкина и Ясмин Туякова заняли девятое место.

После двух соревновательных дней в активе национальной команды одна серебряная и две бронзовые медали. Этап Кубка мира в Пекине завершится в воскресенье, когда будет разыграно три комплекта наград. Казахстанцы претендуют на медали во всех оставшихся дисциплинах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.