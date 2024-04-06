Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанский синхронист выиграл медаль Кубка мира

Опубликовано:

Казахстанский синхронист Виктор Друзин
Виктор Друзин. Фото: Instagram @druzin.viktor

На этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Пекине завершился второй соревновательный день. Третью медаль сборной Казахстана принес Виктор Друзин, передает NUR.KZ.

В субботу на турнире было разыграно четыре комплекта наград. Друзин выиграл бронзу в произвольной программе мужских индивидуальных соревнований. 17-летний спортсмен набрал 161,5771 балла и уступил только соперникам из Италии и Испании.

В технической программе женских дуэтов казахстанки Арина Пушкина и Ясмин Туякова заняли девятое место.

После двух соревновательных дней в активе национальной команды одна серебряная и две бронзовые медали. Этап Кубка мира в Пекине завершится в воскресенье, когда будет разыграно три комплекта наград. Казахстанцы претендуют на медали во всех оставшихся дисциплинах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2080049-kazahstanskiy-sinhronist-vyigral-medal-kubka-mira/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.