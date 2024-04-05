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Баскетбольная "Астана" лишилась шансов на выход в плей-ин Единой лиги ВТБ

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Игроки БК "Астана" и БК "Руна"
Игроки БК "Астана" и БК "Руна": Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб "Астана" потерпел поражение в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и потерял шансы на выход в плей-ин, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу турнира.

В домашнем матче "Астана" проиграла в дерби двух столиц московскому баскетбольному клубу "Руна" уступив с общим счетом 76:85.

У команды осталось в запасе еще три матча, однако математически казахстанская команда уже не сможет набрать нужное количество баллов за оставшийся период и попасть в четверку лучших команд группы Б.

"Такова ситуация. Мы должны продолжать бороться. Осталось три игры, и хотелось бы принести еще несколько побед в концовке сезона. Мне не в чем упрекнуть игроков, поскольку они стараются и прикладывают усилия, однако таков баскетбол. Нужно иметь глубокий состав, чтобы оставаться в игре на протяжении всех сорока минут", - заявил наставник команды Фотис Такианос.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2079212-basketbolnaya-astana-lishilas-shansov-na-vyhod-v-pley-in-edinoy-ligi-vtb/

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