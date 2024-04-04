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Сборная Казахстана по футзалу одержала победу в товарищеском матче с Кыргызстаном

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Сборная Казахстана по футзалу
Сборная Казахстана по футзалу: Пресс-служба Казахстанской Федерации футбола

Национальная сборная Казахстана по футзалу победила Кыргызстан в закрытом контрольном матче в спорткомплексе "Тараз Арена", передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую Федерацию футбола.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу казахстанской команды.

Первой гол в матче забил игрок сборной Кыргызстана Кайрат Кубанычев, ему удалось реализовать момент уже на второй минуте.

На 11-й минуте Чингиз Есенаманов сравнял счет, после чего Кубанычев отличился дублем (23-я минута). Подопечные Рикардо Кака спаслись от поражения благодаря голам Азата Валиуллина и Батырхана Кенжегали на 39-й и 40-й минутах.

Добавим, что отечественные футзалисты проведут еще две контрольных встречи на арене в Таразе 7 и 9 апреля со сборной Узбекистана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2079200-sbornaya-kazahstana-po-futzalu-oderzhala-pobedu-v-tovarischeskom-matche-s-kyrgyzstanom/

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