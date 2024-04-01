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Казахстанский гимнаст выиграл крупный международный турнир

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Казахстанский гимнаст Асан Салимов
Асан Салимов. Фото: Instagram @salimov_24

В турецкой Анталье завершился этап World Challenge Cup series по спортивной гимнастике. Представители Казахстана выиграли две медали, передает NUR.KZ.

Чемпионом соревнований в опорном прыжке стал Асан Салимов. 20-летний гимнаст набрал 14,300 балла и уверенно опередил всех конкурентов. Компанию на пьедестале ему составили украинцы Владимир Костюк (13,725) и Радомир Стельмах (13,650).

В упражнении на коне казахстанец Нариман Курбанов занял второе место. 26-летний спортсмен за свое выступление набрал 14,800 балла и уступил только Ахмаду Абу Аль Суду из Иордании (14,900). Третье место в этой дисциплине занял Стельмах (14,000), а четвертым стал еще один казахстанец Зейнолла Идрисов, который получил такую же оценку, но оказался ниже по дополнительным показателям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2076861-kazahstanskiy-gimnast-vyigral-krupnyy-mezhdunarodnyy-turnir/

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