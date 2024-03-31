Баскетбольная "Астана" потерпела поражение в матче Единой лиги ВТБ

Казахстанский баскетбольный клуб "Астана" потерпел поражение в рамках матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против саратовского БК "Автодор", передает NUR.KZ.

В "Ледовом Дворце Спорта" Саратова казахстанская команда в гостях уступила «Автодору» с общим счетом 92:83.

Баскетболисты "Астаны" проиграли по итогам трех четвертей (28:21, 24:18, 18:11, 22:33).

Лидером столичного клуба в этой игре стал Маркелл Джонсон (39 + 11 передач + 7 подборов), также Карвел Андерсон отличился 30-ю результативными действиями.

"Что в этой, что в предыдущей игре нам не хватало иностранных баскетболистов – мы играем с четырьмя вместо шести, что является большой проблемой. Мы пытаемся найти решение, но иногда не все получается.

Хочу отметить, что в этом матче мы проявили самоотдачу до самой последней секунды. Мы боролись и в защите, и в нападении, пытаясь сократить разницу в счете", - прокомментировал игру своих подопечных главный тренер "Астаны" Фотис Такианос.

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