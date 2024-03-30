Казахстанец выиграл второе золото на международном турнире по настольному теннису

Алан Курмангалиев стал двукратным чемпионом международного турнира по настольному теннису WTT Youth Contender, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.

В заключительный день соревнований, которые принимала столица Ливана Бейрут, казахстанские спортсмены выиграли две медали. Курмангалиев выиграл золото в возрастной категории до 19 лет. Ранее на этих же соревнованиях он стал лучшим среди атлетов не старше 17 лет.

Еще одну медаль сборной Казахстана в последний день турнира принесла Жанерке Кошкумбаева, которая заняла третье место среди девушек.

Таким образом, представители республики на старте в Бейруте суммарно выиграли две золотые и четыре бронзовые медали.

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