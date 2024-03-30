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Казахстанец выиграл второе золото на международном турнире по настольному теннису

Опубликовано:

Казахстанский игрок в настольный теннис Алан Курмангалиев
Алан Курмангалиев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Алан Курмангалиев стал двукратным чемпионом международного турнира по настольному теннису WTT Youth Contender, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.

В заключительный день соревнований, которые принимала столица Ливана Бейрут, казахстанские спортсмены выиграли две медали. Курмангалиев выиграл золото в возрастной категории до 19 лет. Ранее на этих же соревнованиях он стал лучшим среди атлетов не старше 17 лет.

Еще одну медаль сборной Казахстана в последний день турнира принесла Жанерке Кошкумбаева, которая заняла третье место среди девушек.

Таким образом, представители республики на старте в Бейруте суммарно выиграли две золотые и четыре бронзовые медали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2075853-kazahstanets-vyigral-vtoroe-zoloto-na-mezhdunarodnom-turnire-po-nastolnomu-tennisu/

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