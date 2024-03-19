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Баскетбольная "Астана" победила московский клуб в матче Единой лиги ВТБ

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Игрок БК "Астана" Джонсон Маркелл
Джонсон Маркелл: Пресс-служба БК "Астана"

Казахстанский баскетбольный клуб "Астана" одержал победу в гостевом матче заключительной части регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает NUR.KZ.

Соперником астанчан в дерби двух столиц выступил московский БК "Руна".

"Астана" уступила в первой четверти с небольшой разницей очков 20:16, во второй части представителям казахстанской команды удалось забрать верх с минимальным отрывом в одно очко 15:16, в третьей и четвертой четвертях также сильнее оказались астанчане счет 18:20 и 17:23.

"Руна" – "Астана" 70:75 (20:16, 15:16, 18:20, 17:23).

Отметим, что для подопечных Фотиоса Такианоса это первая победа после череды из двух поражений. Перед этой игрой "Астана" уступила БК "Самара" со счетом 84:63.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2070474-basketbolnaya-astana-pobedila-moskovskiy-klub-v-matche-edinoy-ligi-vtb/

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