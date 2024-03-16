Казахстанский спортсмен завоевал золотую медаль на Кубке Европы

Представитель национальной сборной Казахстана по фристайл-акробатике Шерзод Хаширбаев заработал золотую медаль Кубка Европы, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанец Шерзод Хаширбаев стал победителем этапа Кубка Европы по фристайл-акробатике в швейцарском городе Айроло. В финальной попытке он набрал 96.93 балла и завоевал золотую медаль.

Серебряная медаль досталась спортсмену из Украины Максиму Кузнецову. В его активе 94.82 балла. Замкнул тройку лучших швейцарец Пирмин Вернер - 93.99.

Отметим, что Хаширбаев на этом турнире отметился двумя медалями. Ранее, на соревнованиях в Швейцарии он стал третьим.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.