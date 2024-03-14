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Разгромом завершился матч баскетбольной "Астаны" против российского клуба

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Баскетболист "Астаны" Аскар Майдекин
Аскар Майдекин: Пресс-служба БК "Астана"

Баскетбольный клуб "Астана" потерпел разгромное поражение в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ против БК "Самара", передает NUR.KZ.

В 31-м туре баскетболисты казахстанского клуба провели гостевую встречу против "Самары" и уступили с разгромным счетом 84:63 по ходу игры.

В первой четверти российский клуб с большим отрывам по очкам забрал победу 31:16, второй отрезок для игроков казахстанской команды выдался более удачным, "Астана" опередила соперника на 15 очков, результат 10:25.

Третья четверть завершилась в пользу "Самары" 25:12 и в заключительной части встречи российские баскетболисты победили со счетом 18:10.

В таблице этапа проигравших "Астана" занимает седьмую строчку с 11-ю победами в 31-й игре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2067960-razgromom-zavershilsya-match-basketbolnoy-astany-protiv-rossiyskogo-kluba/

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