Сборная Казахстана по водному поло выиграла медаль чемпионата Азии

Мужская молодежная сборная Казахстана по водному поло стала бронзовым призером чемпионата Азии по водным видам спорта, который принимал Нью-Кларк-Сити (Филиппины), передает NUR.KZ.

В заключительный день соревнований представители республики приняли участие в матче за бронзу. В этой встрече сборная Казахстана обыграла команду Китая со счетом 7:4. Золото турнира в итоге завоевали японцы, которые в финале одержали победу над иранцами (17:13).

Женские соревнования по водному поло проходили в формате группового турнира. В последнем матче сборная Казахстана уступила команде Таиланда со счетом 11:15 и не смогла попасть на пьедестал. С девятью очками представительницы республики заняли четвертое место. Золото выиграла молодежная сборная Японии, серебро — Таиланда, бронзу — Китая.

В итоговом общекомандном зачете чемпионата Азии сборная Казахстана расположилась на второй позиции с 30 золотыми, 20 серебряными и 8 бронзовыми медалями. Выше в рейтинге оказалась лишь Япония.

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