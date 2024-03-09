Казахстанские ватерполисты сыграют за бронзу чемпионата Азии

Мужская сборная Казахстана по водному поло потерпела поражение в полуфинале чемпионата Азии по водным видам спорта, который принимает Нью-Кларк-Сити (Филиппины), передает NUR.KZ.

В матче плей-офф представители республики соперничали с японцами. Встреча завершилась поражением казахстанцев со счетом 10:20.

Теперь команде предстоит 9 марта сыграть в матче за бронзу. Медали турнира сборная Казахстана будет оспаривать с китайцами, которые в полуфинале уступили иранцам со счетом 5:7.

Также на чемпионате Азии продолжились женские соревнования по водному поло. Они организованы в формате группового турнира.

Сборная Казахстана в своей пятой встрече обыграла узбекистанок со счетом 16:9. Представительницы республики с девятью очками после трех побед при двух поражениях пока занимают третье место в таблице, уступая Японии (15) и Таиланду (12). В последнем туре команда Казахстана в субботу сыграет с таиландками.

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