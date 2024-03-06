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"Астана" прервала серию неудач в Единой лиге ВТБ

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Игрок БК "Астана" Хэмм Дж. Ройс
Хэмм Дж. Ройс: Пресс-служба БК "Астана"

Баскетболисты "Астаны" на домашнем паркете обыграли белорусский "Минск" в матче второго этапа сезона Единой лиги ВТБ и прервали серию поражений, передает NUR.KZ.

Встреча в столице Казахстана завершилась со счетом 76:70 в пользу хозяев. Ключевой стала первая четверть, которую астанчане выиграли с разницей в 12 очков.

Самым результативным баскетболистом встречи стал канадский защитник "Минска" Джарред Огунгбеми-Джексон, набравший 28 очков. Лучший показатель в составе "Астаны" у Ройса Хэмма. Американский центровой набрал 19 очков, сделал 11 подборов, одну голевую передачу, один перехват и один блокшот.

Казахстанская команда прервала серию из четырех поражений. В группе Б "Астана" с 40 очками занимает пятую позицию. "Минск" с 30 баллами замыкает таблицу, располагаясь на восьмой строчке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2064938-astana-prervala-seriyu-neudach-v-edinoy-lige-vtb/

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