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Казахстанцы выиграли пять золотых медалей за день на чемпионате Азии по водным видам спорта

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Фото ног во время выступления в синхронном плавании
Синхронное плавание. Фото: Robert Cianflone/Getty Images

В очередной день чемпионата Азии по водным видам спорта, который проходит в Нью-Кларк-Сити (Филиппины), сборная Казахстана выиграла семь наград, передает NUR.KZ.

В среду на турнире разыграли несколько комплектов медалей в артистическом плавании среди разных возрастных групп. Казахстанцы поднимались на пьедестал в каждой из семи дисциплин.

Четыре золота представители республики выиграли в соревнованиях смешанных команд. Еще одно — в микс-дуэте. В последней дисциплине казахстанцы также выиграли два серебра.

В общекомандном зачете чемпионата Азии национальная сборная удерживает второе место. Суммарно в активе казахстанцев 30 золотых, 20 серебряных и 7 бронзовых медалей. Выше в рейтинге только Япония.

На соревнованиях осталось разыграть только комплекты наград в водном поло среди мужских и женских команд. Чемпионат Азии завершится 9 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2064928-kazahstantsy-vyigrali-pyat-zolotyh-medaley-za-den-na-chempionate-azii-po-vodnym-vidam-sporta/

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