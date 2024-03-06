Казахстанцы выиграли пять золотых медалей за день на чемпионате Азии по водным видам спорта

В очередной день чемпионата Азии по водным видам спорта, который проходит в Нью-Кларк-Сити (Филиппины), сборная Казахстана выиграла семь наград, передает NUR.KZ.

В среду на турнире разыграли несколько комплектов медалей в артистическом плавании среди разных возрастных групп. Казахстанцы поднимались на пьедестал в каждой из семи дисциплин.

Четыре золота представители республики выиграли в соревнованиях смешанных команд. Еще одно — в микс-дуэте. В последней дисциплине казахстанцы также выиграли два серебра.

В общекомандном зачете чемпионата Азии национальная сборная удерживает второе место. Суммарно в активе казахстанцев 30 золотых, 20 серебряных и 7 бронзовых медалей. Выше в рейтинге только Япония.

На соревнованиях осталось разыграть только комплекты наград в водном поло среди мужских и женских команд. Чемпионат Азии завершится 9 марта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.