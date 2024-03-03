Казахстанские ватерполисты с разгромных побед стартовали на чемпионате Азии

Мужская и женская сборные Казахстана по водному поло с крупных побед стартовали на чемпионате Азии, который принимает Нью-Кларк-Сити (Филиппины), передает NUR.KZ.

Обе команды начали выступление на турнире матчами с представителями Шри-Ланка. Мужская сборная Казахстана разгромила соперника со счетом 43:1 и возглавила таблицу группы B после первого тура. В другой встрече этого квартета сингапурцы обыграли малайзийцев — 23:8.

Женская команда Казахстана разгромила сборную Шри-Ланки со счетом 43:4. Представительницы республики по дополнительным показателям возглавили таблицу чемпионата Азии после первого тура.

Следующий матч мужская сборная Казахстана проведет с Сингапуром, женская — с Японией. Обе встречи запланированы на 5 марта.

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