Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Казахстанские ватерполисты с разгромных побед стартовали на чемпионате Азии

Опубликовано:

Мяч для водного поло в бассейне
Мяч для водного поло. Фото: Domenic Aquilina/NurPhoto via Getty Images

Мужская и женская сборные Казахстана по водному поло с крупных побед стартовали на чемпионате Азии, который принимает Нью-Кларк-Сити (Филиппины), передает NUR.KZ.

Обе команды начали выступление на турнире матчами с представителями Шри-Ланка. Мужская сборная Казахстана разгромила соперника со счетом 43:1 и возглавила таблицу группы B после первого тура. В другой встрече этого квартета сингапурцы обыграли малайзийцев — 23:8.

Женская команда Казахстана разгромила сборную Шри-Ланки со счетом 43:4. Представительницы республики по дополнительным показателям возглавили таблицу чемпионата Азии после первого тура.

Следующий матч мужская сборная Казахстана проведет с Сингапуром, женская — с Японией. Обе встречи запланированы на 5 марта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2064215-kazahstanskie-vaterpolisty-s-razgromnyh-pobed-startovali-na-chempionate-azii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.