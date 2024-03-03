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"Астана" продлила неудачную серию в Единой лиге ВТБ

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Американский баскетболист Маркелл Джонсон
Маркелл Джонсон. Фото: Пресс-служба БК "Астана"

Баскетболисты "Астаны" на домашнем паркете уступили клубу "Пари Нижний Новгород" в матче группы Б Единой лиги ВТБ и потерпели четвертое подряд поражение, передает NUR.KZ

Встреча в столице Казахстана завершилась со счетом 82:64 в пользу гостей. Астанчане смогли выиграть только вторую четверть, чего не хватило для итоговой победы.

Самым результативным баскетболистом матча стал американский разыгрывающий хозяев Маркелл Джонсон, набравший 18 очков. Также в его активе один подбор, восемь результативных передач и четыре перехвата.

"Астана" потерпела четвертое подряд поражение в рамках Единой лиги ВТБ. Два последних пришлись на второй этап турнира, который стартовал после регулярного чемпионата.

С 38 очками команда занимает пятое место в группе Б. Нижегородцы в этой же восьмерке идут седьмыми с 37 баллами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2064214-astana-prodlila-neudachnuyu-seriyu-v-edinoy-lige-vtb/

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