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Сборная Казахстана остановилась в шаге от медалей юниорского чемпионата мира по шорт-треку

Опубликовано:

Казахстанский шорт-трекист Динмухамед Тажибай
Динмухамед Тажибай: Christian Kaspar-Bartke/International Skating Union via Getty Images

Мужская сборная Казахстана по шорт-треку стала четвертой в эстафете на чемпионате мира среди юниоров, который завершился в польском Гданьске, передает NUR.KZ.

Эта дисциплина стала заключительной в соревновательной программе. В финале А, где выступали четыре команд, сборная Казахстана финишировала последней, отстав от победителей на на 2,457 секунды. Республику представляли Нурлан Каирбеков, Динмухамед Тажибай, Айбек Темирхан и Максат Уалиулла.

Победу в мужской эстафете одержала сборная Южной Кореи. Серебро выиграли китайцы, бронзу — японцы.

Таким образом, единственной медалью сборной Казахстана на юниорском чемпионате мира стало серебро Алины Ажгалиевой на дистанции 1500 метров. В неофициальном общекомандном зачете представители республики разделили 4-6 места с Италией и США. Первенствовала в рейтинге сборная Южной Кореи, спортсмены которой выиграли все золото в мужских дисциплинах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2062879-sbornaya-kazahstana-ostanovilas-v-shage-ot-medali-yuniorskogo-chempionata-mira-po-short-treku/

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