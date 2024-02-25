Казахстанский фигурист стал чемпионом международного турнира в Нидерландах

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров завоевал золотую медаль на международном турнире в нидерландском городе Тильбург, сообщает NUR.KZ со ссылкой на qaz_olympics.
В короткой программе Михаил набрал 85.75 балла и находился на 2-м месте в зачете. Став лучшим в произвольной программе (270.59 очка), казахстанец занял итоговое первое место с общим показателем в 256.34 балла.
19-летний Шайдоров является лидером Национальной сборной Казахстана по фигурному катанию.
Серебряную медаль нидерландского Challenge Cup завоевал японский фигурист Тацуя Цубоя, бронзовую награду европейского турнира завоевал другой фигурист из Японии - Казуки Томоно.
Отметим, что на данных соревнованиях приняли участие в общей сложности 157 спортсменов, представившие 32 страны.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2062814-kazahstanskiy-figurist-stal-chempionom-mezhdunarodnogo-turnira-v-niderlandah/