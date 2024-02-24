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Казахстанская шорт-трекистка выиграла медаль юниорского чемпионата мира

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Казахстанская шорт-трекистка Алина Ажгалиева
Алина Ажгалиева: David Kirouac/Icon Sportswire via Getty Images

Казахстанка Алина Ажгалиева стала призером чемпионата мира по шорт-треку среди юниоров, который проходит в польском Гданьске, на дистанции 1500 метров, передает NUR.KZ.

Финал А изначально был прерван из-за падения одной из участниц и возникшей угрозы безопасности. При рестарте Ажгалиева показала второй результат, уступив 0,087 секунды венгерке Майе Доре Сомоди. Бронзу выиграла китаянка Ванъю Лю (+0,090).

Для 18-летней Ажгалиевой это первая личная медаль такого уровня. Ранее в нынешнем сезоне она выиграла бронзу взрослого чемпионата четырех континентов в эстафете.

Другая казахстанка Полина Омельчук заняла пятое место в финале B. В аналогичном забеге на этой же дистанции у мужчин Максат Уалиулла показал четвертый результат.

Юниорский чемпионат мира по шорт-треку завершится 25 февраля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2062807-kazahstanskaya-short-trekistka-vyigrala-medal-yuniorskogo-chempionata-mira/

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