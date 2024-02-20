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Стало известно место проведения следующих Азиатских игр

Опубликовано:

Талисманы Азиады-2025
Талисманы Азиады-2025. Фото: Пресс-служба дирекции развития спорта

Олимпийский совет Азии назвал столицу IX Зимних Азиатских игр, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

Ближайшие Зимние Азиатские игры пройдут в период с 7 февраля по 14 марта 2025 года в китайском Харбине.

Вместе с тем Олимпийский совет Азии утвердил талисман, эмблему и девиз Игр, который звучит как «Зимние мечты, любовь в центре Азии» (Dreams of Winter, Love among Asia).

Отметим, что Харбин уже принимал Зимнюю Азиаду – в 1996 году. На тех Играх сборная Казахстана выиграла 14 золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых наград, что позволило ей занять второе место в общем зачете – после команды КНР.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2061934-stalo-izvestno-mesto-provedeniya-sleduyuschih-aziatskih-igr/

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