Стало известно место проведения следующих Азиатских игр

Олимпийский совет Азии назвал столицу IX Зимних Азиатских игр, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

Ближайшие Зимние Азиатские игры пройдут в период с 7 февраля по 14 марта 2025 года в китайском Харбине.

Вместе с тем Олимпийский совет Азии утвердил талисман, эмблему и девиз Игр, который звучит как «Зимние мечты, любовь в центре Азии» (Dreams of Winter, Love among Asia).

Отметим, что Харбин уже принимал Зимнюю Азиаду – в 1996 году. На тех Играх сборная Казахстана выиграла 14 золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых наград, что позволило ей занять второе место в общем зачете – после команды КНР.

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